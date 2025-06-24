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Желтый уровень опасности из-за атаки беспилотников объявлен в Ростовской области

Желтый уровень опасности из-за атаки беспилотников объявлен в Ростовской области
В Ростовской области 24 июня объявлен желтый уровень опасности по БПЛА. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Около границ региона замечены дроны, поэтому все экстренные службы приведены в режим максимальной готовности. Горожанам рекомендуется сохранять спокойствие и следить за новостями от официальных источников.

Напомним, что ранее жители Дона получали предупреждения от МЧС только о беспилотной активности в регионе или отдельных районах. Однако теперь они начали получать уведомления об угрозе применения дронов.
Фото: соцсети
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