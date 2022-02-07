Застреленный в Ростове мужчина оказался бывшим замглавы управления Росприроднадзора
Мужчина, которого обнаружили застреленным в своей квартире в центре Ростова, был замглавы регионального управления Росприроднадзора. Эту должность он занимал до 2010 года. После увольнения работал в Ростехнадзоре.
Напомним, что мертвым 55-летнего мужчину нашли днем 8 февраля. В квартире дома № 150 на улице Социалистической он жил один. Скончался мужчина от огнестрельного ранения.
Как сообщает donday.ru, на теле госслужащего не нашли следов насильственной смерти. В самом жилище не было ничего, что указывало бы на борьбу и присутствие другого человека.