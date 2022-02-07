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Застреленный в Ростове мужчина оказался бывшим замглавы управления Росприроднадзора

Застреленный в Ростове мужчина оказался бывшим замглавы управления Росприроднадзора

Мужчина, которого обнаружили застреленным в своей квартире в центре Ростова, был замглавы регионального управления Росприроднадзора. Эту должность он занимал до 2010 года. После увольнения работал в Ростехнадзоре.

Напомним, что мертвым 55-летнего мужчину нашли днем 8 февраля. В квартире дома № 150 на улице Социалистической он жил один. Скончался мужчина от огнестрельного ранения.

Как сообщает donday.ru, на теле госслужащего не нашли следов насильственной смерти. В самом жилище не было ничего, что указывало бы на борьбу и присутствие другого человека.
Фото: Следственный комитет РФ
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