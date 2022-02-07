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В центре Ростова в собственной квартире найден застреленным 55-летний мужчина

В центре Ростова в собственной квартире найден застреленным 55-летний мужчина

В центре Ростова-на-Дону 55-летнего мужчину нашли застреленным в собственной квартире. Происшествие случилось днем 8 февраля на улице Социалистической, 150.

Как сообщает donday.ru, мертвым мужчину нашли примерно в два часа дня. Он скончался от огнестрельного ранения. На месте работали следователи и криминалисты Следственного комитета. Сейчас выясняют обстоятельства гибели ростовчанина.

Предварительно известно, что погибший жил в квартире 17-этажного дома один. Он занимался строительными экспертизами в Ростехнадзоре.
Фото: Яндекс.Новости
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