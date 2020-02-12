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В Ростове нашли мёртвым пропавшего мужчину

В Ростове нашли мёртвым пропавшего мужчину
Пропавшего жителя Ростова нашли мёртвым. Тело 46-летнего Сергея Глушенкова обнаружили в роще в микрорайоне Темерник.

Мужчину искали несколько дней. Он ушёл из дома утром 12 февраля. Никому из близких ростовчанин не сказал, куда направляется. Перед этим, по словам домашних, он принял какие-то таблетки.

Спустя несколько дней жене пропавшего позвонили из полиции и сообщили, что, предположительно, обнаружен её муж. Женщина приехала на место происшествие и опознала супруга, пишет DonDay.ru.

На теле мужчины не нашли следов насильственной смерти. Предположительно, он скончался от переохлаждения, так как был в лёгкой одежде. Однако точную причину смерти установят экспертизы.

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