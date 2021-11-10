В Ростове 41-летнего мужчину нашли повешенным в собственной квартире
В Ростове нашли повешенным 41-летнего мужчину. Тело Геннадия Б. обнаружили вечером 11 ноября в Первомайском районе.
По информации DonDay.ru, мужчина жил один в квартире дома № 91 на улице Страны Советов. Когда хозяина жилья нашли без сознания, сразу вызвали бригаду скорой помощи. Однако прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Мужчина скончался до их прибытия.
В доме нашли записку, адресованную родителям. Известно, что последнее время мужчина находился в депрессии.