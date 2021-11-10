Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове 41-летнего мужчину нашли повешенным в собственной квартире

В Ростове 41-летнего мужчину нашли повешенным в собственной квартире
В Ростове нашли повешенным 41-летнего мужчину. Тело Геннадия Б. обнаружили вечером 11 ноября в Первомайском районе.

По информации DonDay.ru, мужчина жил один в квартире дома № 91 на улице Страны Советов. Когда хозяина жилья нашли без сознания, сразу вызвали бригаду скорой помощи. Однако прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Мужчина скончался до их прибытия.

В доме нашли записку, адресованную родителям. Известно, что последнее время мужчина находился в депрессии.
Фото: vremyan.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.