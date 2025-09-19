Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области за минувшие сутки потушили 28 пожаров

В Ростовской области за минувшие сутки потушили 28 пожаров

В Ростовской области 18 сентября было ликвидировано 28 пожаров за один день. Об этом проинформировало Главное управление МЧС по Ростовской области.

Специалисты потушили 9 техногенных возгораний, и во время одного из них была оказана помощь пострадавшему, а также 19 пожаров в природной среде. Дополнительно сотрудники МЧС работали над устранением последствий двух дорожных аварий, в одной из которых была оказана помощь человеку.

В течение дня 18 сентября на места происшествий выехали 344 работника и 86 единиц техники.

Невзирая на штормовое предупреждение из-за сильных дождей, в Ростовской области остаются высокий и чрезвычайный риск возникновения пожаров. Пятый класс пожарной опасности сохраняется в юго-восточных районах, а также местами в северо-восточной, северо-западной, центральной зонах и Приазовье. Четвертый класс опасности ожидается местами в северо-западных, северо-восточных, центральных и южных регионах, что также сигнализирует о высокой угрозе возникновения пожаров.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.