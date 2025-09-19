В Ростовской области за минувшие сутки потушили 28 пожаров

Фото: Соцсети

В Ростовской области 18 сентября было ликвидировано 28 пожаров за один день. Об этом проинформировало Главное управление МЧС по Ростовской области.Специалисты потушили 9 техногенных возгораний, и во время одного из них была оказана помощь пострадавшему, а также 19 пожаров в природной среде. Дополнительно сотрудники МЧС работали над устранением последствий двух дорожных аварий, в одной из которых была оказана помощь человеку.В течение дня 18 сентября на места происшествий выехали 344 работника и 86 единиц техники.Невзирая на штормовое предупреждение из-за сильных дождей, в Ростовской области остаются высокий и чрезвычайный риск возникновения пожаров. Пятый класс пожарной опасности сохраняется в юго-восточных районах, а также местами в северо-восточной, северо-западной, центральной зонах и Приазовье. Четвертый класс опасности ожидается местами в северо-западных, северо-восточных, центральных и южных регионах, что также сигнализирует о высокой угрозе возникновения пожаров.