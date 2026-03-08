В Ростовской области пожарные спасли девять человек за минувшие сутки

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области за сутки 7 марта при пожарах спасли девять человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.Пожарные подразделения справились с восемью возгораниями, спасли девять жизней и ликвидировали последствия одного дорожно-транспортного происшествия.Всего в тушении пожаров и ликвидации последствий ДТП были задействованы 132 специалиста и 33 единицы техники.Один из инцидентов произошел вечером 7 марта в Ростове-на-Дону. Жители Военведа заметили густой столб дыма, поднимающийся в районе стройки, и оперативно сообщили о происшествии в пожарную службу.Как уточнили в региональном ГУ МЧС, возгорание произошло по адресу: переулок Элеваторный, 9а, где загорелся строительный мусор. Огонь был оперативно потушен на площади пять квадратных метров. Пострадавших в результате данного происшествия нет.