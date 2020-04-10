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Возле памятника «Тачанка» на въезде в Ростов-на-Дону перевернулась «Лада Гранта»

Возле памятника «Тачанка» на въезде в Ростов-на-Дону перевернулась «Лада Гранта»
На южном въезде в Ростов-на-Дону со стороны Батайска перевернулась отечественная легковушка. ДТП произошло около часа ночи 14 апреля рядом с памятником «Тачанка-Ростовчанка».

По предварительной информации, 19-летний водитель «Лады Гранты» двигался с большой скоростью в направлении донской столицы. В районе монумента он не заметил ограждения сбоку дорогу и наехал на них. Машина подскочила и перевернулась на крышу.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

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