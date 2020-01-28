На подъезде к Ростову иномарка врезалась в отбойник и перевернулась



Под Ростовом иномарка врезалась в отбойник. ДТП произошло около 6 часов утра 31 января на седьмом километре Западного подъезда к Ростову.



По предварительным данным, 24-летний водитель «Рено Логана» не справился с управлением и наехал на барьерное ограждение. От удара легковушка перевернулась на крышу.

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Обстоятельства происшествия устанавливают.