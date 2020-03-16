В Батайске иномарка перевернулась на крышу после ДТП
Иномарка перевернулась на крышу после ДТП в Батайске. Авария произошла 18 марта на улице Южной.
По предварительным данным, 57-летний водитель «Опеля Агилл» разворачиваясь в районе дома № 14, не уступил дорогу «БМВ». В результате произошло столкновение. После удара «Опель» перевернулся на крышу.
В отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения.