В Батайске иномарка перевернулась на крышу после ДТП



Иномарка перевернулась на крышу после ДТП в Батайске. Авария произошла 18 марта на улице Южной.



По предварительным данным, 57-летний водитель «Опеля Агилл» разворачиваясь в районе дома № 14, не уступил дорогу «БМВ». В результате произошло столкновение. После удара «Опель» перевернулся на крышу.



В отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения.