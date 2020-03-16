Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Батайске иномарка перевернулась на крышу после ДТП

В Батайске иномарка перевернулась на крышу после ДТП
Иномарка перевернулась на крышу после ДТП в Батайске. Авария произошла 18 марта на улице Южной.

По предварительным данным, 57-летний водитель «Опеля Агилл» разворачиваясь в районе дома № 14, не уступил дорогу «БМВ». В результате произошло столкновение. После удара «Опель» перевернулся на крышу.

В отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.