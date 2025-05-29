Водитель квадроцикла погиб в ДТП в Ростовской области
В Мартыновском районе Ростовской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб водитель квадроцикла.
По информации, предоставленной региональной Госавтоинспекцией, авария произошла 29 мая в районе хутора Малая Мартыновка.
Пожилой мужчина, управлявший квадроциклом марки «ЯМАХА», ехал по грунтовой дороге. На пути ему встретилась неровность, из-за которой транспортное средство перевернулось.
В результате ДТП 64-летний водитель скончался до приезда скорой помощи.