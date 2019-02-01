Во время ночного ДТП в Ростовской области погиб водитель квадроцикла



В Таганроге во время аварии один человек погиб, один пострадал. Трагедия произошла на улице Петровской 3 февраля около 3 часов ночи.



В такой поздний час по дороге ехали 32-летний мужчина за рулём квадроцикла и 40-летний водитель на «Хендай Ай 30». В районе дома № 15а транспортные средства столкнулись.



На кадрах видно, что водителя квадроцикла выбросило на асфальт. Он скончался на месте, не дождавшись приезда «скорой». Его пассажир, 31-летний молодой человек, получил травмы.



- Пострадавший был госпитализирован, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



По факту случившегося проводится проверка.



