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В Ростовской области два человека пострадали при столкновении квадроцикла с деревом

В Ростовской области два человека пострадали при столкновении квадроцикла с деревом
В Новочеркасске водитель на квадроцикле врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 мая около 19:30 на улице Сарматской.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 41-летний мужчина ехал на квадроцикле возле дома № 230/88. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево, от чего транспортное средство перевернулось.

В ведомстве добавили, что в результате аварии пострадали шофер, а также 13-летний пассажир. По факту ДТП специалисты проводят проверку.

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