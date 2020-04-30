В Ростовской области два человека пострадали при столкновении квадроцикла с деревом

В Новочеркасске водитель на квадроцикле врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 мая около 19:30 на улице Сарматской.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 41-летний мужчина ехал на квадроцикле возле дома № 230/88. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево, от чего транспортное средство перевернулось.В ведомстве добавили, что в результате аварии пострадали шофер, а также 13-летний пассажир. По факту ДТП специалисты проводят проверку.