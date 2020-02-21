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Водитель из Ростовской области спровоцировал ДТП с автобусом в Воронеже: пострадали шесть человек

Водитель из Ростовской области спровоцировал ДТП с автобусом в Воронеже: пострадали шесть человек
В городе Воронеже житель Ростовской области спровоцировал ДТП, в котором пострадали шесть человек. Авария произошла вечером 25 февраля на улице Тютчева.

По предварительным данным, 21-летний водитель «ВАЗ-2112» во время разворота столкнулся с автобусом «ПАЗ-320540-04». Общественным транспортом управлял 32-летний мужчина.
- В результате столкновения травмы получили водитель легковушки и двое его пассажиров, также жители Ростовской области, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. – Кроме того, травмы получили три пассажира автобуса – женщины 40 и 47 лет, а также 43-летний мужчина.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: moe-online.ru

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