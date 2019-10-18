На трассе М-4 «Дон» в столкновении с рейсовым автобусом погиб водитель иномарки



Водитель скончался в результате ДТП на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Авария произошла 20 октября.



По предварительной информации, 40-летний житель Ростовской области на Toyota Mark-2 не справился с управлением. Мужчина допустил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ.

- В результате происшествия водитель иномарки получил травмы несовместимые с жизнью, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Мужчина скончался на месте.



По факту аварии начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Известно, что 55-летний водитель автобуса и пассажиры не пострадали.