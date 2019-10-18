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На трассе М-4 «Дон» в столкновении с рейсовым автобусом погиб водитель иномарки

На трассе М-4 «Дон» в столкновении с рейсовым автобусом погиб водитель иномарки
Водитель скончался в результате ДТП на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Авария произошла 20 октября.

По предварительной информации, 40-летний житель Ростовской области на Toyota Mark-2 не справился с управлением. Мужчина допустил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ.
- В результате происшествия водитель иномарки получил травмы несовместимые с жизнью, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Мужчина скончался на месте.

По факту аварии начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Известно, что 55-летний водитель автобуса и пассажиры не пострадали.

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