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В Ростовской области пожилой мужчина на «Дэу Матиз» спровоцировал ДТП с пострадавшими

В Ростовской области пожилой мужчина на «Дэу Матиз» спровоцировал ДТП с пострадавшими
В Волгодонске пенсионер спровоцировал ДТП с пострадавшими. Авария произошла на Романовском шоссе в полдень 25 октября.

По предварительным данным, 76-летний водитель «Дэу Матиз» в районе дома № 30 не уступил дорогу «ВАЗ-2109». В результате произошло столкновение.
- В ДТП пострадали три человека, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, - травмы получили водитель «Дэу Матиза», его 71-летний пассажир и 23-летний пассажир «девятки». Пострадавшие госпитализированы.

24-летний парень, управлявший отечественной легковушкой, не пострадал. По факту происшествия начата проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося.

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