К поискам пропавшей в Ростове школьницы подключились волонтёры



В поисках пропавшей в Ростове девочки теперь участвуют волонтёры. Об этом стало известно 15 июня.



Анастасия Гришичкина отсутствует уже четыре дня. Она пропала 12 июня. В тот день её в последний раз видели в районе Будённовского проспекта около 21 часа. Куда она направилась дальше, остаётся неизвестным.



Когда школьница не пришла домой, её родители бросились на поиски. Они распространили в социальных сетях ориентировку. Через два дня к поискам подключилась полиция, ещё через день – добровольцы.



Рост Анастасии - примерно 150 сантиметров. У неё среднее телосложение, тёмно-русые волосы и карие глаза. Она была одета в джинсовые шорты, синюю футболку, на ногах - белые кроссовки с цветами.



Если вы знаете, где может находиться Анастасия Гришичкина, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-988-519-57-12, 8 (863) 249-10-50, 8-909-429-50-02 или 02.