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Пропавшую во время купания 16-летнюю девушку нашли мёртвой в Ростове

Пропавшую во время купания 16-летнюю девушку нашли мёртвой в Ростове
Спустя два дня в Ростове нашли мёртвой девушку, пропавшую во время купания в реке. Тело 16-летней Владиславы Ж. обнаружили на берегу среди камышей. Труп девочки нашли водолазы 24 июня.

Напомним, Владислава исчезла 22 июня. Вместе с друзьями она купалась в Дону. В какой-то момент приятели потеряли её из виду. Когда спустя какое-то время она не вернулась, ребята позвонили спасателям. В поисках подростка участвовали правоохранители, водолазы и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Владиславу разыскивали двое суток. К несчастью, живой её найти не удалось.

Мать погибшей подтвердила изданию DonDay.ru, что её дочь мертва.

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