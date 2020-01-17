В Ростове-на-Дону пропала без вести 21-летняя девушка



В Ростове разыскивают пропавшую без вести 21-летнюю девушку. Алёна Волощенко около 14 часов 21 января ушла из дома и не вернулась. Ориентировку на розыск разместил поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Сообщается, что девушка нуждается в медицинской помощи. Алёна может находиться в любом районе города.



Её рост — 168 сантиметров, телосложение худощавое. У девушки тёмные волосы ниже плеч. В день пропажи она была одета в тёмную юбку, чёрные гамаши и чёрную короткую куртку с меховым воротником, на ногах — коричневые ботинки.



Если вы знаете, где может находиться Алёна Волощенко, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.