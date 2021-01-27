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Под Шахтами 24-летний парень погиб в автомобиле, упавшем с моста

Под Шахтами 24-летний парень погиб в автомобиле, упавшем с моста
Под Шахтами 24-летний водитель легковушки погиб, упав с моста. Парень съехал с дороги утром 29 января.

Предварительно, молодой человек за рулем «Лады Приоры» направлялся в сторону Москвы по трассе М4-Дон. В районе 1009-го километра он съехал в кювет. Автомобиль, перевернувшись, упал с моста в обмельчавшую реку. Прибывшие медики констатировали смерть водителя.

- В результате ДТП 24-летний парень скончался на месте, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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