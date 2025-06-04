В Воронежской области погиб донской водитель грузовика
В результате дорожно-транспортного происшествия в Ольховатском районе Воронежской области погиб водитель грузового автомобиля из Ростовской области.
Как прокомментировали в региональной Госавтоинспекции, 3 июня 56-летний водитель грузовика «Скания» не справился с управлением и выехал за пределы дороги. В результате транспортное средство врезалось в деревья, растущие вдоль лесополосы.
- Водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи, — сообщили в ведомстве.