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В Воронежской области погиб донской водитель грузовика

В Воронежской области погиб донской водитель грузовика
В результате дорожно-транспортного происшествия в Ольховатском районе Воронежской области погиб водитель грузового автомобиля из Ростовской области.

Как прокомментировали в региональной Госавтоинспекции, 3 июня 56-летний водитель грузовика «Скания» не справился с управлением и выехал за пределы дороги. В результате транспортное средство врезалось в деревья, растущие вдоль лесополосы.

- Водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи, — сообщили в ведомстве.
Фото: Госавтоинспекция Воронежской области
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