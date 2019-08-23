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В Азове погиб водитель грузовика, врезавшегося в жилой дом

В Азове погиб водитель грузовика, врезавшегося в жилой дом
В Азове водитель грузовика врезался в офис турфирмы, расположенный в многоквартирном доме. ДТП произошло ночью 26 августа.

По информации ГУ МВД Ростовской области, около 23 часов 26 августа 43-летний водитель КамАЗа с прицепом на большой скорости врезался в угол многоэтажки. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.
- В результате аварии водитель грузовика погиб на месте происшествия, - рассказали в донском главке.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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