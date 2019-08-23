В Азове погиб водитель грузовика, врезавшегося в жилой дом



В Азове водитель грузовика врезался в офис турфирмы, расположенный в многоквартирном доме. ДТП произошло ночью 26 августа.



По информации ГУ МВД Ростовской области, около 23 часов 26 августа 43-летний водитель КамАЗа с прицепом на большой скорости врезался в угол многоэтажки. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.

- В результате аварии водитель грузовика погиб на месте происшествия, - рассказали в донском главке.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

