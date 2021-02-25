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Девушка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки в Ростове

Девушка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки в Ростове
В Ростове из окна квартиры многоэтажки выпала девушка. Происшествие случилось ночью 27 февраля. Информация о ЧП появилась в пабликах, а собственный источник Rostov.ru подтвердил ее.

Труп 21-летней девушки нашли около ее дома в переулке Днепровском. Она упала с высоты 13-го этажа. Травмы, полученные при падении, оказались смертельными. Прибывшим медикам оставалось констатировать ее смерть.

На место также выезжала следственно-оперативная группа. В обстоятельствах смерти девушки разбираются правоохранители.

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