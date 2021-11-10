На Левенцовке пенсионерка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки

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В Ростове женщина выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть. Трагедия произошла 11 ноября в доме № 97/29 на улице Еременко.Тело пожилой женщины первыми обнаружили соседи. Они вызвали на место скорую и полицию. Однако медики не смогли спасти ее. Женщина скончалась от травм, полученных при падении с высоты.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что следователи проводят доследственную проверку по данному факту. Что стало причиной смерти 61-летней ростовчанки станет известно после экспертизы.