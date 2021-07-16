В Волгодонске двое пьяных жителей утонули в водоемах
В водоемах Волгодонска утонули двое пьяных жителей. Обе трагедии случились на выходных, 17 июля.
На городском пляже на оросительном канале отдыхал 40-летний мужчина. Он несколько раз пытался искупаться в водоеме, но спасатели вытаскивали его из воды - пловец был пьян. Тогда мужчина ушел за пределы городского пляжа, и там ему никто не смог помешать. Он зашел в водоем, но выбраться на берег уже не смог.
В этот же день его ровесница выпивала на базе отдыха. В какой-то момент женщина решила искупаться. Через некоторое время спасатели достали ее тело из воды, сообщил DonDay Волгодонск.
Не исключено, что причиной их смерти стала остановка сердца - от выпитого в жару алкоголя и нахождения в холодной воде. Еще одной вероятной причиной могло стать утопление: погибшие могли не удержаться на поверхности.