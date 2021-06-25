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В Волгодонске 24-летний парень утонул в оросительном канале

В Волгодонске 24-летний парень утонул в оросительном канале
В Волгодонске парень утонул оросительном канале. Трагедия случилась 27 июня в районе химзавода.

В тот вечер компания молодых людей распивала алкоголь. Через некоторое время они решили отдохнуть на подвесных мостах в районе химзавода. 24-летний парень пошел искупаться в оросительном канале.

Молодой человек все не возвращался. Друзья забеспокоились и вызвали спасателей.

Как сообщил DonDay Волгодонск, водолазы искали тело парня почти до полуночи. Однако обнаружили и достали со дна только к утру 28 июня. Погибшим оказался житель хутора Лагутники Волгодонского района.

Это уже второй случай смерти в водоеме за последний месяц в Волгодонске. Ранее, 15 июня, жертвой купания в неположенном месте стала 13-летняя девочка.

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