В Волгодонске в оросительном канале утонул мужчина
В Ростовской области в оросительном канале утонул мужчина. Трагический случай произошёл вечером 4 июля в Волгодонске недалеко от железнодорожного моста.
Как рассказали очевидцы, двое приятелей пришли на берег водоёма. Один из них был сильно пьян. Он нырнул в воду и обратно не выплыл, пишет donday-volgodonsk.ru. Заметив, что мужчина не вернулся на берег, отдыхающие вызвали спасателей. Тело 50-летнего волгодончанина извлекли из воды водолазы. Они нашли его в камышах.
Напомним, другой трагический случай в этот день произошёл в Ростове. 18-летний парень бросился в воду, чтобы спасти свою тонущую сестру. Он смог вытолкнуть девочку на мелководье, но сам утонул.