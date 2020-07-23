Два жителя Ростовской области едва не утонули в водоемах

В Ростовской области два человека едва не утонули, купаясь в водоемах. Происшествия случились 23 и 24 июля.Как сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова, 23 июля на середине Нахичеванской протоки спасатели увидели человека, который начал тонуть. Специалисты подплыли к нему и успели вытащить из воды.Подобная ситуация сложилась и в Багаевской 24 июля. Ростовчанин плавал возле сухогруза. Работник судна испугался, что в любой момент мужчина может угодить под плавсредство.- Пострадавшие были доставлены на берег. Медицинская помощь никому не понадобилась, - отметила Анастасия Калдурова.