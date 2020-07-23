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Два жителя Ростовской области едва не утонули в водоемах

Два жителя Ростовской области едва не утонули в водоемах
В Ростовской области два человека едва не утонули, купаясь в водоемах. Происшествия случились 23 и 24 июля.

Как сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова, 23 июля на середине Нахичеванской протоки спасатели увидели человека, который начал тонуть. Специалисты подплыли к нему и успели вытащить из воды.

Подобная ситуация сложилась и в Багаевской 24 июля. Ростовчанин плавал возле сухогруза. Работник судна испугался, что в любой момент мужчина может угодить под плавсредство.

- Пострадавшие были доставлены на берег. Медицинская помощь никому не понадобилась, - отметила Анастасия Калдурова.

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