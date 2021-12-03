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В Волгодонске двое парней на иномарке пострадали в аварии

В Волгодонске двое парней на иномарке пострадали в аварии
В Волгодонске двое парней пострадали в ДТП с легковушками. Авария произошла вечером 5 декабря.

По предварительной информации, 23-летний водитель авто «Шкода Октавиа» ехал по улице Гагарина. Затем он повернул на улицу Весеннюю, не уступив дорогу «Ладе Гранте». Иномарка на скорости врезалась в отечественную машину под управлением 42-летнего мужчины. От удара легковушки съехали с дороги, а «Ладу» перед этим еще и отбросило на отбойник.

- В результате ДТП пострадали водитель и 18-летний пассажир «Шкоды», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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