Под Батайском водитель и двое пассажиров иномарки пострадали в ДТП с грузовиком

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Под Батайском три человека пострадали в ДТП легковушки с грузовиком. Авария произошла вечером 30 ноября недалеко от микрорайона Прибрежного.По предварительной информации, 33-летний водитель грузового авто «Исузу АФ-4749 СО» ехал по Западному подъезду к Ростову. В районе 6-го километра на обочине остановилась иномарка «Хендай Солярис» под управлением 32-летнего мужчины. Он притормозил, чтобы высадить пассажира. Автомобилист за рулем грузовика на скорости протаранил легковушку. От удара иномарке практически снесло заднюю часть корпуса. Запчасти рассыпались по асфальту.- В ДТП пострадали водитель «Хендай Солярис» и его пассажиры - 39-летний и 38-летний мужчины, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.