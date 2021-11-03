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На трассе под Ростовом двое пострадали в аварии

На трассе под Ростовом двое пострадали в аварии
На трассе в Ростовской области произошла авария. ДТП случилось вечером 5 ноября рядом с хутором Недвиговка Мясниковского района.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» направлялся в сторону Таганрога. В районе 55-го километра попутный «Рено Аркана» перед ним перестроилась в другой ряд. Парень не увидел маневра и на скорости врезался в машину.

- В результате аварии пострадали 20-летний автомобилист и 54-летняя пассажирка «Шкоды», - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
На трассе Ростов - Таганрог два человека пострадали в аварии. ДТП случилось 5 ноября около 17:30 в Мясниковском районе.
Фото: crimea.ria.ru.
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