На трассе под Ростовом двое пострадали в аварии

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На трассе в Ростовской области произошла авария. ДТП случилось вечером 5 ноября рядом с хутором Недвиговка Мясниковского района.По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» направлялся в сторону Таганрога. В районе 55-го километра попутный «Рено Аркана» перед ним перестроилась в другой ряд. Парень не увидел маневра и на скорости врезался в машину.- В результате аварии пострадали 20-летний автомобилист и 54-летняя пассажирка «Шкоды», - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.На трассе Ростов - Таганрог два человека пострадали в аварии. ДТП случилось 5 ноября около 17:30 в Мясниковском районе.