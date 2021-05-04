В Таганроге двое парней пострадали, врезавшись на иномарке в дерево

В Таганроге 20-летний парень на иномарке врезался в дерево. Происшествие случилось поздно вечером 11 мая.По предварительной информации, водитель «Хендай Акцент» ехал по улице Греческой. В районе дома № 63 он превысил допустимую скорость (30 км/ч) и не справился с управлением. Автомобиль наехал на бордюр и врезался в дерево.- В результате аварии водитель и его 20-летний пассажир с травмами доставлены в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.В ведомстве отметили, что ранее водитель неоднократно нарушал ПДД. В частности, его шесть раз привлекали к административной ответственности за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки.