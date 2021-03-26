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В Таганроге водитель иномарки протаранил отбойник после ДТП

В Таганроге водитель иномарки протаранил отбойник после ДТП
В Таганроге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины столкнулись днем 29 марта на улице Ленина в Таганроге.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля "Лада 219170 Гранта" выезжал из парковки и не уступил дорогу "Хендай Сонате", водитель которой ехал по главной. Сила удара была такой, что иномарка влетела в барьерное ограждение. Без пострадавших обойтись не удалось.

- В результате аварии травмы получил 30-летний водитель иномарки, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавший госпитализирован.

Помимо этого, "Хендай" получил различные механические повреждения. В частности, от удара об отбойник у машины отвалился бампер. Стоимость ремонта машины после ДТП составит примерно 50-100 тысяч рублей.

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