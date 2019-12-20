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В Таганроге водитель иномарки вдавил машину в столб: пострадали трое

В Таганроге водитель иномарки вдавил машину в столб: пострадали трое
Три человека пострадали в результате аварии в Ростовской области. Происшествие случилось около 21 часа 21 декабря в Таганроге.

По улице Транспортной ехал 64-летний мужчина за рулём «Рено Логан». На регулируемом перекрёстке он не уступил дорогу 55-летнему водителю «Хёндай Терракан». В результате автомобили столкнулись. «Хёндай» буквально вдавил «Рено» в столб.

По данным отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, травмы получили три человека. За медицинской помощью обратились водитель «Логана» и его 27-летний и 24-летний пассажиры.

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