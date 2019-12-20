В Таганроге водитель иномарки вдавил машину в столб: пострадали трое



Три человека пострадали в результате аварии в Ростовской области. Происшествие случилось около 21 часа 21 декабря в Таганроге.



По улице Транспортной ехал 64-летний мужчина за рулём «Рено Логан». На регулируемом перекрёстке он не уступил дорогу 55-летнему водителю «Хёндай Терракан». В результате автомобили столкнулись. «Хёндай» буквально вдавил «Рено» в столб.



По данным отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, травмы получили три человека. За медицинской помощью обратились водитель «Логана» и его 27-летний и 24-летний пассажиры.