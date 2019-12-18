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В Таганроге водитель иномарки сбил пешехода

В Таганроге водитель иномарки сбил пешехода
В Таганроге мужчина получил травмы, попав под колёса иномарки. Происшествие случилось на улице Канатной утром 19 декабря.

По предварительной информации, водитель «Хёндай Акцент» потерял управление. В это время в районе дома № 1 дорогу переходил 49-летний мужчина. Машина сбила пешехода.

- Пострадавший получил травмы различной степени, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают.

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