В Таганроге водитель иномарки сбил пешехода
В Таганроге мужчина получил травмы, попав под колёса иномарки. Происшествие случилось на улице Канатной утром 19 декабря.
По предварительной информации, водитель «Хёндай Акцент» потерял управление. В это время в районе дома № 1 дорогу переходил 49-летний мужчина. Машина сбила пешехода.
- Пострадавший получил травмы различной степени, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают.