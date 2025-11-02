Под Ростовом в результате атаки БПЛА пострадали два человека
В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Мясниковском районе Ростовской области пострадали два человека. Информацию об этом предоставил глава региона Юрий Слюсарь.
В хуторе Ленинаване после падения обломков дрона произошло возгорание автомобиля. Два жилых дома получили повреждения.
В расположенных рядом домах взрывной волной выбило стекла.
Два местных жителя получили ранения. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия ведут работу оперативные службы.