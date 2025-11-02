Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под Ростовом в результате атаки БПЛА пострадали два человека

Под Ростовом в результате атаки БПЛА пострадали два человека
В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Мясниковском районе Ростовской области пострадали два человека. Информацию об этом предоставил глава региона Юрий Слюсарь.

В хуторе Ленинаване после падения обломков дрона произошло возгорание автомобиля. Два жилых дома получили повреждения.
В расположенных рядом домах взрывной волной выбило стекла.

Два местных жителя получили ранения. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия ведут работу оперативные службы.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.