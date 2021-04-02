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В Таганроге два пенсионера попали под колеса легковушки

В Таганроге два пенсионера попали под колеса легковушки
В Таганроге водитель автомобиля «ВАЗ-2106» сбил двух пенсионеров на «зебре.» ДТП случилось вечером 5 апреля на улице Ломакина.

Происшествие запечатлел видеорегистратор одной из проезжавших машин. На кадрах видно, что водитель за рулем «ВАЗ» ехал в темное время суток с выключенными фарами. Вероятно, он не заметил двух пешеходов в темной одежде.

По словам дочери, Марии Петровой, 72-летняя женщина попала в больницу с переломом руки и ушибом ноги. А ее 70-летнего соседа доставили в реанимацию местной БСМП в тяжелом состоянии. У мужчины черепно-мозговая травмы и переломы ребер. Пострадавший сейчас находится в коме.

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