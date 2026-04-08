В Ростовской области автомобилистов предупредили о тумане на дорогах. Об этом 8 апреля сообщили в региональной Госавтоинспекции.По данным синоптиков Гидрометцентра, белая дымка начнет накрывать регион с 21:00 8 апреля. Туман сохранится до 09:00 10 апреля.Из-за густой пелены на дорогах ухудшится видимость. В таких условиях риск аварий становится выше.Водителям советуют снижать скорость. Также важно держать безопасную дистанцию. Фары ближнего света или противотуманки нужно включать заранее. Резких маневров и обгонов лучше избегать. Кроме того, стоит внимательнее следить за пешеходами и другими участниками движения.