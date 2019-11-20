В центре Таганрога водитель легковушки сбил пенсионера



Пенсионер получил травмы при ДТП в Таганроге. Авария произошла в переулке Тургеневском около 20 часов 21 ноября.



По предварительной информации, 69-летний мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте. Он вышел на проезжую часть в районе дома № 17. В это время по дороге ехал 70-летний водитель за рулём «Лады». Он вовремя не заметил пешехода и сбил его.



- В результате ДТП пострадавший получил травмы, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Медики доставили его в больницу.



По факту происшествия проводится проверка.