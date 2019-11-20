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В центре Таганрога водитель легковушки сбил пенсионера

В центре Таганрога водитель легковушки сбил пенсионера
Пенсионер получил травмы при ДТП в Таганроге. Авария произошла в переулке Тургеневском около 20 часов 21 ноября.

По предварительной информации, 69-летний мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте. Он вышел на проезжую часть в районе дома № 17. В это время по дороге ехал 70-летний водитель за рулём «Лады». Он вовремя не заметил пешехода и сбил его.

- В результате ДТП пострадавший получил травмы, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Медики доставили его в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

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