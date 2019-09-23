В Новочеркасске водитель иномарки сбил пенсионера на «зебре»



В Новочеркасске водитель сбил 69-летнего пешехода на «зебре». Пенсионера доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Происшествие случилось на улице Калинина 24 сентября около девяти часов вечера.



По предварительной информации, мужчина переходил улицу Калинина по «зебре» от остановки на улице Котовского. Ему оставалось пройти буквально пару шагов, как его сбила иномарка «Мазда 6». Водитель автомобиля отвлекся за рулем.



В результате аварии пешеход получил серьезные травмы. Мужчину доставили в реанимацию БСМП. Очевидцы рассказали DonDay Новочеркасск, что скорость машины была настолько большой, что от удара пенсионер перелетел через нее и упал на асфальт.



Автомобиль арестовал прибывший на место дорожно-транспортного происшествия следователь. Чтобы установить все обстоятельства случившегося, с машиной будут работать эксперты.