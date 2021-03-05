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В Таганроге автомобилист сбил 11-летнего мальчика на «зебре»

В Таганроге автомобилист сбил 11-летнего мальчика на «зебре»
В Таганроге подросток попал под колеса автомобиля. Происшествие случилось 10 марта около 14:30.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 46-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2110» ехал по улице Социалистической. В это время по «зебре» проезжую часть переходил 11-летний мальчик. Водитель не успел остановиться и сбил подростка в районе дома № 37.

- В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, - рассказали в ведомстве. - Его доставили в больницу.

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