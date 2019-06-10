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В Ростовской области на площади 1 га сгорело поле ячменя

В Ростовской области на площади 1 га сгорело поле ячменя
В Ростовской области сгорело поле ячменя. Возгорание произошло 11 июня около 16.30 в станице Буденновская Пролетарского района.

- Огонь распространился на площади 1 гектар, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – К счастью, при пожаре никто не пострадал.

К ликвидации огня привлекали семь спасателей и две пожарные машины.

Стоит отметить, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В районах возле Азовского моря (Аксайский, Мясниковский), а также в Ростове спрогнозировали самый высокий, пятый, класс опасности. Дончан просят не палить сухую траву, не бросать непотушенные сигареты и не оставлять тлеющие угли на мангале после отдыха на природе.

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