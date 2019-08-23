В ближайшие три дня в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность



В Ростовской области в ближайшие три дня сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Согласно сообщению ГУ МЧС по донскому региону, пятый класс опасности продержится с 28 по 30 августа. В скором времени пожароопасность ожидается в северо-западных, северо-восточных районах, а также в Приазовье Ростовской области.



Жителей донского региона просят не разводить костры в лесах и прочих местах отдыха. Запрещается выбрасывать непотушенные бычки от сигарет и спички, а также бросать на землю стекло.