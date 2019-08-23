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В ближайшие три дня в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность

В ближайшие три дня в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность
В Ростовской области в ближайшие три дня сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Согласно сообщению ГУ МЧС по донскому региону, пятый класс опасности продержится с 28 по 30 августа. В скором времени пожароопасность ожидается в северо-западных, северо-восточных районах, а также в Приазовье Ростовской области.

Жителей донского региона просят не разводить костры в лесах и прочих местах отдыха. Запрещается выбрасывать непотушенные бычки от сигарет и спички, а также бросать на землю стекло.

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