В Ростовской области мужчина на иномарке снес витрину автозаправки



В Ростовской области мужчина на иномарке снес витрину автозаправки. Авария случилась в Семикаракорске 2 февраля около 12 часов.



На перекрестке улицы Калинина и 23-го переулка 33-летний водитель «Киа» не справился с управлением и врезался в 31-летнего мужчину на «Опеле». Затем автомобилист на корейской иномарке, задев 57-летнюю женщину на «Фольксвагене», въехал в витрину автозаправки.



- Сведения о пострадавших не поступали, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас полицейские выясняют все детали случившегося.