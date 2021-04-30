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В Ростовской области женщина погибла при пожаре в хозпостройке

В Ростовской области женщина погибла при пожаре в хозпостройке
В Ростовской области при пожаре погибла женщина. ЧП случилось ночью 1 мая в Азове.

На улице Московской загорелась хозпостройка. Соседи увидели дым и яркие языки пламени, поэтому вызвали спасателей.

На месте пожарные обнаружили труп женщины. Видимо, она не смогла выбраться из горящего помещения.

По словам соседей, она вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла спиртным.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

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