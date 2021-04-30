В Ростовской области женщина погибла при пожаре в хозпостройке
В Ростовской области при пожаре погибла женщина. ЧП случилось ночью 1 мая в Азове.
На улице Московской загорелась хозпостройка. Соседи увидели дым и яркие языки пламени, поэтому вызвали спасателей.
На месте пожарные обнаружили труп женщины. Видимо, она не смогла выбраться из горящего помещения.
По словам соседей, она вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла спиртным.
Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.