В Шахтах при пожаре в жилом доме погиб 38-летний мужчина

В Ростовской области мужчина погиб при пожаре в собственном доме. Происшествие случилось 14 апреля на улице Миусской в городе Шахты.Как сообщает портал DonDay Шахты, пожар случился в доме № 8. Соседи увидели огонь и дым внутри постройки, поэтому сразу вызвали спасателей. Выяснилось, что хозяева оказались в заложниках в собственном жилище. Прибывшие пожарные ринулись спасать людей из горящего дома.Зайдя внутрь горящих комнат, они обнаружили тело 38-летнего мужчины без признаков жизни. Его 36-летняя сожительница, к счастью, осталась жива. Ее вынесли из горящего дома и передали медикам. С ожогами рук и головы ее госпитализировали.Около часа понадобилось, чтобы справиться с огнем. Что стало причиной пожара, разбираются дознаватели. По словам соседей, пара вела асоциальный образ жизни, а накануне трагедии хозяйка отмечала день рождения.