В Ростове вынесли приговор мужчине, пытавшемуся застрелить знакомого из-за долга

В донской столице вынесли приговор мужчине, пытавшемуся убить своего знакомого из пистолета. Его обвиняли в совершении преступления по статье «Покушение на убийство». Об этом 20 ноября рассказали в прокуратуре Ростовской области.Как стало известно, происшествие случилось в Первомайском районе Ростова в марте 2019 года. Мужчины поругались из-за того, что один из них не отдавал второму долг. Устав от постоянных просьб вернуть деньги, мужчина решил действовать радикально. Он купил пистолет и направился домой к должнику. Когда тот пришел, приятель несколько раз выстрелил ему в голову, однако тот успел вовремя пригнуться, и пуля попала в руку. К счастью, мужчине удалось сбежать и обратиться за помощью к медикам.Пострадавший от необязательного приятеля ростовчанин стал фигурантом уголовного дела.- Суд приговорил приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Приговор в законную силу не вступил.