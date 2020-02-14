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Пенсионер с проблемами со здоровьем пропал в Ростове

Пенсионер с проблемами со здоровьем пропал в Ростове
В Ростове разыскивают пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи. Мужчина вышел из дома и обратно не вернулся.

О пропаже пожилого ростовчанина сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». По информации поисковиков, утром 16 февраля 84-летний Владимир Николаевич Усиков вышел из дома и пропал. Мужчина проживает на улице Ленина.
- Пенсионер нуждается в медицинской помощи, - добавили в отряде, - он не ориентируется в пространстве.

В настоящее время поисковики направляются на розыск ростовчанина. Местных жителей просят помочь в его розыске. У мужчины среднее телосложение, рост - около 175 сантиметров, короткие седые волосы и серые глаза.

Из дома пенсионер вышел в серой рубашке, кофте с начёсом, чёрных спортивных штанах и чёрных полуботинках. С собой у него были серая сумка и документы на его имя.

Всех, кто знает, где находится Владимир Николаевич Усиков или видел его, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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