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Беспилотную опасность объявили на территории Ростовской области днем 20 июля

Беспилотную опасность объявили на территории Ростовской области днем 20 июля

Двадцатого июля, около 16:04, в Ростовской области была активирована система оповещения РСЧС в связи с возникшей опасностью, связанной с беспилотными летательными аппаратами.

Гражданам настоятельно рекомендуется уйти с открытых территорий и найти безопасное место в помещениях. Жителям области также советуют не приближаться к оконным проемам.

Следует напомнить, что в ночь на девятнадцатое июля Ростовская область столкнулась с массированной атакой дронов. БПЛА были успешно нейтрализованы в районах Каменском, Белокалитвинском, Миллеровском, а также в городе Каменске-Шахтинском.
Фото: Donday
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