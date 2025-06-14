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В Ростовской области утром 14 июня объявили беспилотную опасность

В Ростовской области утром 14 июня объявили беспилотную опасность

В Ростовской области объявлена угроза, связанная с беспилотными летательными аппаратами. Оповещения об этом были разосланы жителям области через систему РСЧС 14 июня.

В качестве мер предосторожности рекомендуется укрыться в помещениях и избегать нахождения на открытом пространстве. Также населению советуют держаться подальше от окон.

Стоит отметить, что аналогичные предупреждения поступали жителям региона накануне, 13 июня, в течение дня и вечером.
Фото: Donday
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